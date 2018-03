Χάκα προς τιμήν του δακρυσμένου Πένεϊ που αποσύρθηκε στα 37 του χρόνια! (vid)

Μετά το τελευταίο παιχνίδι στην καριέρα του, οι συμπαίκτες του στους Νιου Ζίλαντ Μπρέικερς χόρεψαν Χάκα θέλοντας να τιμήσουν τον μεγάλο μπασκετμπολίστα της Νέας Ζηλανδίας.

Ο Πένεϊ αποφάσισε να ρίξει τους τίτλους τέλους στην καριέρα του στα 37 του χρόνια, έχοντας αγωνιστεί τόσο στο ΝΒΑ (Χιτ, Κλίπερς) όσο και στην EuroLeague (Μακάμπι, Ζάλγκιρις).

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

What a career, the @NZBreakers show respect to @kirkpenney in the most moving fashion post-game with the Tall Blacks traditional haka. You'll be missed, Kirk #NBL pic.twitter.com/GBSyxx77fN

— NBL (@NBL) 5 Μαρτίου 2018