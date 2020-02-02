Χίμκι: Alley oop Σβεντ-Μπούκερ πίσω από το κέντρο! (vid)

Θέαμα από τη Χίμκι κόντρα στην Ούνικς.
Ο Σβεντ ύψωσε υπέροχα πίσω από το κέντρο στον Μπούκερ, ο οποίος κάρφωσε εντυπωσιακά.
Απολαύστε!
@Shved23 to @DevinBooker31....BANG! pic.twitter.com/sKx8kt4yPs
— VTB United League (@VTBUL) February 2, 2020
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 2vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΑΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΝΛΙ 0vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 0
LIVE
ΤΟΤΕΝΑΜ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 0
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 2vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΑΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
LIVE
ΤΟΤΕΝΑΜ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΝΛΙ 0vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 2vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΜΠAΡ 1vs
ΜΠΕΤΙΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 0vs
ΧΕΤAΦΕ 2
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΣΕΒΙΛΛΗ -vs
ΑΛΑΒΕΣ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
LIVE
LECCE 2vs
ΤΟΡΙΝΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΤΣΙΟ 5vs
ΣΠΑΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΑΛAΝΤΑ 2vs
ΤΖΕΝΟΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΑΝ 1vs
ΒΕΡΟΝΑ 1
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -vs
INTER -
LIVE
PADERBORN 07 1vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
1. FC KOLN 4vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 77vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 85vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 89vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 112vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 131
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 113vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 123vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 116vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 114vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 90
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 113vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 129
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 124vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 107
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ -vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -
LIVE
ΜΕΤΣ 1vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΣ 2vs
ΛΥΩΝ 1
GIRONDINS BORDEAUX -vs
ΜΑΡΣΕΙΓ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΑΜAΤΑ 1vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 2vs
ΒΕΡΟΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 1vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 3
LIVE
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 3vs
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 1vs
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 5vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ 2vs
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ 1
LIVE
ΑΝΔΟΡΑ 55vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ 54
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 83vs
JOVENTUT BADALONA 86
ΤΕΛΙΚΟ
REAL BETIS 79vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ 66
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΠΙΛΜΠAΟ -
LIVE
RED OCTOBER CANTU 60vs
UMANA REYER VENEZIA 57
LIVE
ΤΡΕΝΤΟ 33vs
GERMANI BAS. BRESCIA 33
LIVE
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ 21vs
ORIORA PISTOIA 21
ALMA TRIESTE -vs
SASSARI -
DE LONGHI TREVISO -vs
FORTITUDO BOLOGNA -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
REGGIANA -
LIVE
OGM ORMANSPOR 31vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ 18
ΤΕΛΙΚΟ
AFYON BELEDIYE 95vs
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 91vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 83vs
BANDIRMA B.I.K. 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 0vs
ΚΗΦΙΣΙA 3
LIVE
ΕΛΒΑ 2vs
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ ΙΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KHADZHIBEY USATOVO 2vs
ARKADIYA AVAL ODESSA 2
ΤΕΛΙΚΟ
VIIMSI JK 1vs
TABASALU 2
ΤΕΛΙΚΟ
FK KOMGRAP 3vs
LOKOMOTIVA BEOGRAD 2
ΤΕΛΙΚΟ
LUV GRAZ 4vs
SV HEIMSCHUH 3
ΤΕΛΙΚΟ
KRYLIA SOVETOV 2vs
ΚAΚΙΑ ΠΕΣΧΑΝΟΚΟΣΚΟΓΙΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MSA ΝΤΟΛΝΙ ΜΠΕΝΕΣΟΦ 3vs
TRINEC B 4
ΤΕΛΙΚΟ
VÄNDRA VAPRUS 1vs
NOMME KALJU II 2
ΤΕΛΙΚΟ
FK ZVEZDARA 1vs
FK LESTANE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖAΓΚΡΕΜΠ 2vs
ΚΡΣΚΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MORSKAYA AK. ODESSA 1vs
SEGEDKA 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡΑΦΙΚAΡ ΜΠΕΟΓΚΡΑΝΤ 2vs
FK INDJIJA 0
ΤΕΛΙΚΟ
MITHLINGER GRALLA 3vs
SVU ILZTAL 4
ΤΕΛΙΚΟ
CHAIKA BORSHCHAHIVKA 0vs
POLISSYA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΙΡΝΙΚ ΣΠΟΡΤ 2vs
MAGDALINOVKA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΣΧΙ ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΜΠΙΛΙΣΙ 1vs
ΤΑΛAΒΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΚΟΜΕΛ 3vs
ΣΛAΒΙΑ ΜΟΖΙΡ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ 0vs
NARVA TRANS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΝΟΡΝΤΕΡΣΤΕΝΤ 1vs
DASSENDORF 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK NAPREDAK POPINCI 0vs
FK JED. STARA PAZOVA 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΜAΡ 5vs
ΕΣΤΕΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
TSG PFEDDERSHEIM 1vs
TUS MARIENBORN 1
ΤΕΛΙΚΟ
UNTERFOHRING 2vs
TSV ΜΠΟΥΤΣΜΠΑΧ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 0vs
BACKA TOPOLA 3
ΤΕΛΙΚΟ
FK SECERANAC SA ADE 0vs
FK SPARTA ZELEZNIK 2
ΤΕΛΙΚΟ
LYNGBY 3vs
ΦΑΡΕΝΣΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
UFC WETTMANNSTATTEN 0vs
FLAVIA SOLVA 6
ΤΕΛΙΚΟ
FK IMT BEOGRAD 3vs
ZELEZNICAR PANCEVO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦAΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ 4vs
ΛΙΝΚΟΠΙΝΓΚ ΣΙΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
TRAJAL KRUSEVAC 1vs
OFK BEOGRAD 0
ΤΕΛΙΚΟ
FK SASA KAMENICA 2vs
OSOGOVO 2
ΤΕΛΙΚΟ
BEDEM IVANKOVO 1vs
ZRINSKI JURJEVAC 1
ΤΕΛΙΚΟ
HSC ΑΝΟΒΕΡΟ 3vs
MTV EINTRACHT CELLE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΡΤΟΥ ΒΕΛΚΟ ΗΛΕΚΤΕΡ 2vs
NOMME UNITED 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ 5vs
ΧΡAΝΤΕΤΣ ΚΡAΛΟΒΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
AFC ESKILSTUNA UTD. 4vs
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK HAJDUK DIVOS 4vs
FK LSK LACARAK 1
ΤΕΛΙΚΟ
1. FC DUREN 1vs
ΜΠΕΡΓΚΙΣ ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 2
ΤΕΛΙΚΟ
VITOSHA BISTRITSA 1vs
ΠΙΟΥΝΙΚ ΕΡΕΒAΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
08 HOMBURG 2vs
ΛΟΥΜΠΕΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
FK RUSANJ 1vs
F.K. UMKA 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΓΚΝΤAΛ 1vs
ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
COBH RAMBLERS 1vs
ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΥΡΑ 1vs
AKHMAT GROZNY 2
ΤΕΛΙΚΟ
TURU 1880 DUSSELDORF 4vs
SV SCHLEBUSCH 0
ΤΕΛΙΚΟ
KRYLIA SOVETOV 1vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΕΙ 6vs
SV HOHENLIMBURG 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΡΤAΝΟΒΟ 2vs
DORDOI BISHKEK 0
ΤΕΛΙΚΟ
DESNA CHERNIHIV 0vs
ΣΑΡAΓΕΒΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1vs
ΤΣΕΛΙΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠAΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 0vs
MAARDU LINNAMEESKOND 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΛΜΕ 0vs
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARARAT-ARMENIA 1vs
URAL 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ 3vs
ΚΟΥΚΑΡΙΚΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
VARDAR SKOPJE 0vs
ΜΠΑΝΙΑΛΟΥΚΑ 2
MAKEDONIJA GP -vs
ΣΛΟΜΠΟΝΤΑ ΤΟΥΖΛΑ -
CSIKSZEREDA CIUC -vs
ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ -
ΜΛAΝΤΟΣΤ -vs
STRUGA -
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ -vs
ΖΡΙΝΣΚΙ ΜΟΣΤΑΡ -
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ -vs
ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
RAM/SALISBURY 2vs
PURCELL/SAVILLE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΙΕΜ ΝΤΟΜΙΝΙΚ 2vs
ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ ΝΟΒΑΚ 3
Ο Σβεντ ύψωσε πίσω από το κέντρο στον Μπούκερ που ολοκλήρωσε το εντυπωσιακό alley oop κόντρα στην Ούνικς.
Θέαμα από τη Χίμκι κόντρα στην Ούνικς.
Ο Σβεντ ύψωσε υπέροχα πίσω από το κέντρο στον Μπούκερ, ο οποίος κάρφωσε εντυπωσιακά.
Απολαύστε!
@Shved23 to @DevinBooker31....BANG! pic.twitter.com/sKx8kt4yPs
— VTB United League (@VTBUL) February 2, 2020