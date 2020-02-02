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Χίμκι: Alley oop Σβεντ-Μπούκερ πίσω από το κέντρο! (vid)

Χίμκι: Alley oop Σβεντ-Μπούκερ πίσω από το κέντρο! (vid)

Χίμκι: Alley oop Σβεντ-Μπούκερ πίσω από το κέντρο! (vid)

Ο Σβεντ ύψωσε πίσω από το κέντρο στον Μπούκερ που ολοκλήρωσε το εντυπωσιακό alley oop κόντρα στην Ούνικς.

Θέαμα από τη Χίμκι κόντρα στην Ούνικς.

Ο Σβεντ ύψωσε υπέροχα πίσω από το κέντρο στον Μπούκερ, ο οποίος κάρφωσε εντυπωσιακά.

Απολαύστε!

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