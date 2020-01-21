Ζενίτ - ΤΣΣΚΑ Μόσχας 63-82: Τα highlights της νίκης της «ομάδας του στρατού» (vid)

Με ένα ξέσπασμα στην τελευταία περίοδο, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έστησε το δικό της... πάρτι στην Αγία Πετρούπολη κερδίζοντας εύκολα την γηπεδούχο Ζενίτ με 82-63.
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ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 0vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 3vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 3vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4vs
ΑΡΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 0vs
ΜΠAΓΕΡΝ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1vs
ΓΡΑΝAΔΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2vs
ΠAΡΜΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΝΛΙ 2vs
ΛΕΣΤΕΡ 1
ΕΒΕΡΤΟΝ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
LIVE
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 115vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 117
LIVE
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 53vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 57
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 86vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 118vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 107vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 111vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 83vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 116vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 126
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 139vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 100vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 118vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 88
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
UMANA REYER VENEZIA -
ΑΝΔΟΡΑ -vs
UNICAJA -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
MORNAR BAR -
BANDIRMA B.I.K. -vs
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ -
POLSKI CUKIER TORUN -vs
LIETKABELIS -
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ -vs
BESIKTAS -
NYMBURK -vs
NIZHNY NOVGOROD -
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -vs
VEF RIGA -
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -vs
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
ΠΑΟΚ -
DIJON -vs
ZARAGOZA -
BAXI MANRESA -vs
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ -
ΟΥΕΛΒΑ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΡΕAΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ -vs
MALLORCA -
ΣΕΒΙΛΛΗ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
LIVE
ΠΟΛΜAΝΣ ΜΑΡΚ 2vs
ΚΟΥΚΟΥΣΚΙΝ ΜΙΧΑΗΛ 1
LIVE
ΜAΓΙΕΡ ΛΕΟΝAΡΝΤΟ 1vs
ΠΟΛ ΤΟΜΙ 2
LIVE
ΜΑΝΝΑΡΙΝΟ ΑΝΤΡΙAΝ 0vs
ΤΙΕΜ ΝΤΟΜΙΝΙΚ 2
LIVE
ΒΙΛΕΛΑ ΜΑΡΤΙΝΕΘ ΜAΡΙΟ 1vs
ΚΑΤΣAΝΟΦ ΚAΡΕΝ 1
LIVE
ΣΑΝΤΓΚΡΕΝ ΤΕΝΙΣ 2vs
ΤΡΟΥΝΓΚΕΛΙΤΙ ΜAΡΚΟ 0
LIVE
ΝΤΖΟΥΜΧΟΥΡ, ΝΤΑΜΙΡ 0vs
ΒΑΒΡΙΝΚΑ ΣΤAΝΙΣΛΑΣ 1
LIVE
ERNESTS GULBIS 1vs
F. AUGER-ALIASSIME 0
LIVE
ΧAΛΙΣ ΚΟΥΕΝΤΙΝ 0vs
ΚΡΑΙΝΟΒΙΤΣ ΦΙΛΙΠ 2
LIVE
JORDAN THOMPSON 1vs
ΜΠΟΥΜΠΛΙΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0
LIVE
ΚΟΒΑΛΙΚ ΖΟΖΕΦ 0vs
ΚΑΡΕΝΟ-ΜΠΟΥΣΤΑ ΠAΜΠΛΟ 0
LIVE
ΝΑΔAΛ ΡΑΦΑΕΛ 0vs
HUGO DELLIEN 0
LIVE
A. SASNOVICH 0vs
GREETJE MINNEN 0
LIVE
ΝΤAΚΓΟΥΟΡΘ ΤΖΕΙΜΣ 0vs
ΜΠΕΝΤΕΝΕ ΑΛΙAΖ 0
LIVE
ΟΥΤΣΙΓΙAΜΑ ΓΙΑΣΟΥΤAΚΑ 0vs
ΙΜΕΡ ΜΙΚΑΕΛ 0
LIVE
PABLO ANDUJAR-ALBA 0vs
ΜΟΧ ΜAΙΚΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MARGARITA GASPARYAN 0vs
ΣAΚΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΙΛΙΤΣ ΜAΡΙΝ 3vs
ΜΟΥΤΕΤ ΚΟΡΕΝΤΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΤΟ ΤΑΤΣΟΥΜΑ 3vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
JOHANNA KONTA 0vs
ONS JABEUR 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΜΑΝ ΤΖΟΝ 3vs
ΧAΜΠΕΡΤ ΟΥΓΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΥΡΚΑΖ ΧΟΥΜΠΕΡΤ 3vs
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΒAΡΤΖΜΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 3vs
ΧAΡΙΣ ΛΟΙΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ 2vs
ΠΕΝΓΚ ΣΟΥAΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MADISON BRENGLE 1vs
ΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΡΟΛAΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡ ΜΠΕΝΟΥA 3vs
ΣΤΕΜΠΕ ΣΕΝΤΡΙΚ-ΜΑΡΣΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
A. DAVIDOVICH FOKINA 3vs
ΓΚΟΜΠΟΣ ΝΟΡΜΠΕΡΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FIONA FERRO 2vs
ALISON VAN UYTVANCK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΒΑΝ ΚAΓΙΑ 0vs
ΓΑΣΤΡΕΜΣΚΑ ΝΤΑΙAΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ ΚΡΙΣΤΙΝΑ 0vs
ΠΛΙΣΚΟΒΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
POLONA HERCOG 2vs
REBECCA PETERSON 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΝΣΙΤΣ ΜΠΕΛΙΝΤΑ 2vs
KAROLINA SCHMIEDLOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΠΕΖ ΦΕΛΙΣΙAΝΟ 0vs
R. BAUTISTA AGUT 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΠΕΛΚΑ ΡΕΙΛΙ 2vs
ΦΟΝΙΝΙ ΦAΜΠΙΟ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΝΕΡ ΓΙAΝΙΚ 3vs
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΝΤΜΟΥΝΤ ΚAΙΛ 0vs
ΛAΓΙΟΒΙΤΣ ΝΤΟΥΣΑΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΣΚΕ ΑΛΙΣΟΝ 2vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΓΙΑΦAΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 0vs
ΡAΟΝΙΤΣ ΜΙΛΟΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΣ ΜAΝΤΙΣΟΝ 2vs
DARYA KASATKINA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΚΙΤΣ ΝΤΟΝΑ 2vs
MARIA SHARAPOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
MAGDA LINETTE 1vs
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BERNARDA PERA 0vs
ELENA RYBAKINA 2
ΤΕΛΙΚΟ
WANG QIANG 2vs
ΠΑΡΜΕΝΤΙΕΡ ΠΑΟΥΛΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚAΡΙΝ ΚΡΙΣΤΙΑΝ 3vs
ΤΡΑΒAΓΚΛΙΑ ΣΤΕΦAΝΟ 0
ΣΑΜΣΟΝΟΒΑ ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ -vs
ΟΣΤΑΠΕΝΚΟ ΓΕΛΕΝΑ -
ΜΠΟΛΤ ΑΛΕΞ -vs
ALBERT RAMOS-VINOLAS -
ΜΠΑΣΙΛΑΣΒΙΛΙ ΝΙΚΟΛΟΖ -vs
KWON SOON WOO -
ΤΟΜΛΙAΝΟΒΙΤΣ ΑΙΛΑ -vs
ANASTASIJA SEVASTOVA -
LAURA SIEGEMUND -vs
ΒΑΝΤΕΒΕΓΚΕ ΚΟΚΟ -
ΒΕΡΝΤAΣΚΟ ΦΕΡΝΤAΝΤΟ -vs
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ -
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ -vs
ΜΠΟΥΛΤΕΡ ΚΕΙΤΙ -
AMANDA ANISIMOVA -vs
ZARINA DIYAS -
ALEXEI POPYRIN -vs
ΤΣΟΝΓΚA ΤΖΟ-ΒΙΛΦΡΙΝΤ -
YULIA PUTINTSEVA -vs
HSIEH SU-WEI -
GARBINE MUGURUZA -vs
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ -
PIERRE HERBERT -vs
ΝΟΡΙ ΚAΜΕΡΟΝ -
LAUREN DAVIS -vs
LEYLAH FERNANDEZ -
KATERINA BONDARENKO -vs
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ -
ΦΛΙΠΚΕΝΣ ΚΙΡΣΤΕΝ -vs
ΜΟΥΤΣΟΒΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ -
ΛΟΤΝΕΡ ΑΝΤΟΝΙΑ -vs
CAMILA GIORGI -
CHRIS O'CONNELL -vs
ΡΟΥΜΠΛΕΦ ΑΝΤΡΕΙ -
DANIELLE R. COLLINS -vs
ΝΤΙΑΤΣΕΝΚΟ ΒΙΤAΛΙΑ -
ΚΕΣΜAΝΟΒΙΤΣ ΜΙΟΜΙΡ -vs
ΣΕΠΙ ΑΝΤΡΕΑΣ -
ΜΟΝΦΙΣ ΓΚAΕΛ -vs
LU YEN-HSUN -
MARKETA VONDROUSOVA -vs
SVETLANA KUZNETSOVA -
IRINA BEGU -vs
ΜΠΕΡΤΕΝΣ ΚΙΚΙ -
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ -vs
ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ -
ALIZE CORNET -vs
ΝΙΚΟΥΛΕΣΚΟΥ ΜΟΝΙΚΑ -
ΑΙΣΝΕΡ ΤΖΟΝ -vs
THIAGO MONTEIRO -
ΦΡΙΤΖ ΤΕΙΛΟΡ -vs
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ -
ΜΠΕΛΙΣ, ΚΑΘΕΡΙΝΕ ΚΑΡΤAΝ -vs
ΜΑΡΙΑ ΤΑΤΙAΝΑ -
ΣΟΥΓΚΙΤΑ ΓΙΟΥΤΣΙ -vs
ΜΠΕΝΧΕΤΡΙΤ ΕΛΙΟΤ -
ΚΟΥΕΒΑΣ ΠAΜΠΛΟ -vs
ΣΙΜΟΝ ΖΙΛ -
ΚAΡΛΟΒΙΤΣ ΙΒΟ -vs
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΒAΣΕΚ -
ΓΚΟΦΕΝ ΝΤΕΙΒΙΝΤ -vs
ΣAΡΝΤΙ ΤΖΕΡΕΜΙ -
SARA SORRIBES TORMO -vs
VERONIKA KUDERMETOVA -
ΝΤΕΛΜΠΟΝΙΣ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ -vs
JOAO SOUSA -
IGA SWIATEK -vs
ΜΠAΜΠΟΣ ΤΙΜΕΑ -
HARRIET DART -vs
MISAKI DOI -
JENNIFER BRADY -vs
ΧAΛΕΠ ΣΙΜΟΝΑ -
ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΒ ΝΤΑΝΙΛ -vs
FRANCES TIAFOE -
ΚΥΡΓΙΟΣ ΝΙΚ -vs
ΣΟΝΕΓΚΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -
ΓΚAΣΤΟΝ ΧΟΥΓΚΟ -vs
JAUME MUNAR -
ΠΑΟΛΙΝΙ ΖΑΣΜΙΝ -vs
ΜΠΛΙΝΚΟΒΑ ΑΝΝΑ -
CARLA SUAREZ-NAVARRO -vs
ΣΑΜΠΑΛΕΝΚΑ ΑΡΙΝΑ -
ΤΑΜΠΙΛΟ ΑΛΕΧAΝΤΡΟ -vs
DANIEL ELAHI GALAN -
ΣΧAΡΜΑ ΑΣΤΡΑ -vs
ANETT KONTAVEIT -
ΡΟΥΝΤ ΚAΣΠΕΡ -vs
ΓΚΕΡΑΣΙΜΟΦ ΙΓΚΟΡ -
ΜΕΡΤΕΝΣ ΕΛΙΖ -vs
ΚΟΒΙΝΙΤΣ ΝΤAΝΚΑ -
KATERYNA KOZLOVA -vs
ΧΟΝ ΠΡΙΣΙΛΑ -
ΤΣΕΤΣΙΝAΤΟ ΜAΡΚΟ -vs
ΖΒΕΡΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ -vs
KEVIN ANDERSON -
DOMINIK KOEPFER -vs
ΜΑΡΤΙΝΕΖ ΠΟΡΤΕΡΟ ΠΕΝΤΡΟ -
ΠΑΒΛΙΟΥΤΣΕΝΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤAΖΙΑ -vs
ΣΤΟΓΙAΝΟΒΙΤΣ ΝΙΝΑ -
ΤAΟΥΝΣΕΝΤ ΤΕΙΛΟΡ -vs
JESSICA PEGULA -
ΚΟΤΣΙΑΡΕΤΟ ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΑ -vs
ANGELIQUE KERBER -
KRISTYNA PLISKOVA -vs
HEATHER WATSON -
ΤΕΛΙΚΟ
VITORIA-ES 0vs
ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 2
ΤΟΚΙΟ -vs
Β-ΒAΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣAΚΙ -
ΚΑΒΑΣAΚΙ -vs
ΡΟAΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ -
FK VAN -vs
ΓΚΑΝΤΖΑΣAΡ -
FC URARTU -vs
FK WEST ARMENIA -
BORADIGYAKH MOSKVA -vs
ΝΤΟΛΓΚΟΠΡΟΥΝΤΝΙ -
ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ -vs
ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ -
Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Ζενίτ και η VTB League παρουσίασε τα highlights της αναμέτρησης.
Με ένα ξέσπασμα στην τελευταία περίοδο, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έστησε το δικό της... πάρτι στην Αγία Πετρούπολη κερδίζοντας εύκολα την γηπεδούχο Ζενίτ με 82-63.
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