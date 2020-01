Το μήνυμα στήριξης της Χίμκι στον... μαχητή Γκιλ (vid)

Ο παίκτης των Ρώσων στάθηκε εξαιρετικά άτυχος, αφού σε ανύποπτη φάση στο ντέρμπι με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας έσπασε την μύτη του και θα χρειαστεί να μείνει εκτός για κάποιο διάστημα, άγνωστο ακόμα πόσο θα είναι αυτό.

Η ομάδα του πάντως έστειλε το δικό της μήνυμα υποστήριξης στον παίκτη της, για γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή στην δράση.

«Μείνε δυνατός Άντονι, είσαι μαχητής και θα είσαι σύντομα πίσω στην δράση».

Stay strong Anthony, ur fighter and will be back in action soon! @VTBUL pic.twitter.com/09qQsAF2pk

— BC Khimki (@Khimkibasket) January 7, 2020