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Ο ΜακΚόλουμ MVP Δεκεμβρίου στην VTB (vid)

Ο ΜακΚόλουμ MVP Δεκεμβρίου στην VTB (vid)

Ο ΜακΚόλουμ MVP Δεκεμβρίου στην VTB (vid)

Ο Αμερικανός γκαρντ της Ούνικς αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης στην VTB τον Δεκέμβριο.

Ο Έρικ ΜακΚόλουμ βοήθησε πάρα πολύ την Ούνικς τον τελευταίο μήνα του 2019 στην VTN.

Ο Αμερικανός με 26 πόντους, 4.3 ασίστ και 3 ριμπάουντ αναδείχθηκε MVP του μήνα στη διοργάνωση.

Δείτε τα προσωπικά του highlights...

Errick McCollum - VTB League December MVP | Season 2019-20

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