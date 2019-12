Ανέλαβε την Λοκομοτίβ Κουμπάν ο Πασούτιν (pic)

Βρήκε τον διάδοχο του Λούκα Μπάνκι η Λοκομοτίβ Κουμπάν.

Η Λόκο ανακοίνωσε την απόκτηση του Εβγκένι Πασούτιν, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα.

Στους Ρώσους βρέθηκε από το 2012 μέχρι το 2014, ενώ έχει κάτσο στον πάγκο της ΤΣΣΚΑ, της Ούνικς, της Εθνικής Ρωσίας και της Άβτοντορ.

Евгений Пашутин возвращается в Краснодар! «Локо» заключил контракт с российским специалистом до конца сезона.

