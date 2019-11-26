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Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Μπολομπόι (vid)

Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Μπολομπόι (vid)

Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Μπολομπόι (vid)

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Νίζνι και ο Τζόελ Μπολομπόι έκανε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα.  

Δείτε το όμορφο highlight στον αγώνα της ΤΣΣΚΑ με τη Νίζνι όπου ο Μπολομπόι έκανε poster τον αντίπαλο του...

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