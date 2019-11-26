Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Μπολομπόι (vid)

Δείτε το όμορφο highlight στον αγώνα της ΤΣΣΚΑ με τη Νίζνι όπου ο Μπολομπόι έκανε poster τον αντίπαλο του...
J O E L B O L O M B O Y pic.twitter.com/OpPt508OED
— VTB United League (@VTBUL) November 25, 2019/blockquote>
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 130vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ASTON VILLA 2vs
NEWCASTLE UNITED 0
ΤΕΛΙΚΟ
SPAL 1vs
GENOA CFC 1
TOTTENHAM HOTSPUR -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
GALATASARAY -vs
CLUB BRUGGE -
LOKOMOTIV MOSKVA -vs
BAYER 04 LEVERKUSEN -
REAL MADRID -vs
PARIS SAINT-GERMAIN -
JUVENTUS -vs
ATLETICO MADRID -
CRVENA ZVEZDA -vs
BAYERN MUNCHEN -
LOKOMOTIV MOSKVA -vs
BAYER 04 LEVERKUSEN -
GALATASARAY -vs
CLUB BRUGGE -
CRVENA ZVEZDA -vs
BAYERN MUNCHEN -
REAL MADRID -vs
PARIS SAINT-GERMAIN -
JUVENTUS -vs
ATLETICO MADRID -
TOTTENHAM HOTSPUR -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ATALANTA -vs
DINAMO ZAGREB -
MANCHESTER CITY -vs
SHAKHTAR DONETSK -
DETROIT PISTONS -vs
ORLANDO MAGIC -
INDIANA PACERS -vs
MEMPHIS GRIZZLIES -
CLEVELAND CAVALIERS -vs
BROOKLYN NETS -
ATLANTA HAWKS -vs
MINNESOTA -
BOSTON CELTICS -vs
SACRAMENTO KINGS -
MIAMI HEAT -vs
CHARLOTTE HORNETS -
TORONTO RAPTORS -vs
PHILADELPHIA 76ERS -
CHICAGO BULLS -vs
PORTLAND -
MILWAUKEE BUCKS -vs
UTAH JAZZ -
SAN ANTONIO SPURS -vs
LOS ANGELES LAKERS -
GOLDEN STATE -vs
OKLAHOMA CITY -
Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Νίζνι και ο Τζόελ Μπολομπόι έκανε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα.
Δείτε το όμορφο highlight στον αγώνα της ΤΣΣΚΑ με τη Νίζνι όπου ο Μπολομπόι έκανε poster τον αντίπαλο του...
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