H ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη υποδέχεται τη Νίζνι στο πλαίσιο της VTB League κι έγινε η πρώτη ομάδα που έφτασε τα 10.000 ριμπάουντ στην ιστορία της διοργάνωσης.

@cskabasket первым среди всех команд в истории Единой Лиги сделал 10 тысяч подборов!

CSKA became the 1st team in VTB League history with 10 000 rebounds pic.twitter.com/y7Xaf5mtkY

— VTB United League (@VTBUL) November 25, 2019