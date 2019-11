«Τελειώνει του Κουζμίνσκας στη Λοκομοτίβ Κουμπάν» (pic)

O Λιθουανός φόργουορντ ολοκλήρωσε πρόωρα τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό αφού αποδεσμεύτηκε από τους Πειραιώτες κι αναμένεται να κλείσει τη σεζόν στη Λοκομοτίβ Κουμπάν.

Όπως αναφέρει ο Λιθουανός δημοσιογράφος Ντονάτας Ούρμπονας, ο Κουζμίνσκας θα υπογράψει άμεσα στην ομάδα του Λούκα Μπάνκι.

Το gazzetta.gr είχε αποκαλύψει από τις 2 Νοεμβρίου το ενδιαφέρον της «Λόκο» για τον Κουζμίνσκας.

Mindaugas Kuzminskas close to signing with Lokomotiv Krasnodar, according to sources.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) November 10, 2019