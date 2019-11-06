ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • UEFA CHAMPIONS LEAGUE
  • NBA
  • GREEK CUP
  • CHAMPIONS LEAGUE
  • UEFA EUROPA LEAGUE
  • 7DAYS EUROCUP
  • CHAMPIONS LEAGUE

  • BAYERN MUNCHEN -

    vs

    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -

    PRE-MATCH

  • CRVENA ZVEZDA -

    vs

    TOTTENHAM HOTSPUR -

    PRE-MATCH

  • LOKOMOTIV MOSKVA -

    vs

    JUVENTUS -

    PRE-MATCH

  • PARIS SAINT-GERMAIN -

    vs

    CLUB BRUGGE -

    PRE-MATCH

  • REAL MADRID -

    vs

    GALATASARAY -

    PRE-MATCH

  • DINAMO ZAGREB -

    vs

    SHAKHTAR DONETSK -

    PRE-MATCH

  • ATALANTA -

    vs

    MANCHESTER CITY -

    PRE-MATCH

  • BAYER 04 LEVERKUSEN -

    vs

    ATLETICO MADRID -

    PRE-MATCH

  • BANDIRMA B.I.K. -

    vs

    ΑΕΚ -

    PRE-MATCH

  • ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -

    vs

    MACCABI RISHON -

    PRE-MATCH
ΑρχικήΜπάσκετVTB LeagueLokomotiv Kuban Krasnodar
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Ο Φριντζόν υπέστη κάταγμα στον αριστερό καρπό

Ο Φριντζόν υπέστη κάταγμα στον αριστερό καρπό

Ο Φριντζόν υπέστη κάταγμα στον αριστερό καρπό

Άσχημα νέα για τον Ρώσο γκαρντ της Λοκομοτίβ Κουμπάν ο οποίος θα λείψει περίπου δύο μήνες από τα παρκέ. 

Ο Βιτάλι Φριντζόν υπέστη κάταγμα στον αριστερό του καρπό και αναμένεται να λείψει τουλάχιστον δύο μήνες.

Ο Ρώσος γκαρντ τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Λοκομοτίβ Κουμπάν με την Ρίτας στο πλαίσιο του Eurocup.

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Μπάσκετ

Ο Απόλλων Πατρών αποσύρει τη φανέλα του Αργυρόπουλου

Μπάσκετ

Παναθηναϊκός: Φριντέτ και Τόμας ως... Men in Black για τη μαύρη φανέλα (vid)

Μπάσκετ

Το εμφατικό μπλοκ του Έβανς στον Ντιόπ, η καλύτερη τάπα του Οκτωβρίου! (vid)

Μπάσκετ

Μπαρτσελόνα: Ο Μπολμάρο ευστόχησε από... 32 μέτρα και σόκαρε Οριόλα-Κλαβέρ! (vid)

Μπάσκετ

Ολυμπιακός: Στο Βέλγιο για το διπλό!

Μπάσκετ

Αρβανίτης: «Ο ΑΣ θα συμβάλει στην προσπάθεια οικονομικής ενίσχυσης της ΚΑΕ»

Best of internet