Ο Φριντζόν υπέστη κάταγμα στον αριστερό καρπό

Ο Βιτάλι Φριντζόν υπέστη κάταγμα στον αριστερό του καρπό και αναμένεται να λείψει τουλάχιστον δύο μήνες.

Ο Ρώσος γκαρντ τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Λοκομοτίβ Κουμπάν με την Ρίτας στο πλαίσιο του Eurocup.

В матче Еврокубка против «Ритаса» Виталий Фридзон получил перелом пястной кости левой руки. Точные сроки восстановления пока неизвестны, но капитан пропустит как минимум два месяца.

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Желаем Виталию скорейшего выздоровления и возвращения в игру! pic.twitter.com/Sxqrkb0ZMd

— LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) November 6, 2019