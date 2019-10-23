Με Έβανς η κορυφή του Top 10 της VTB (vid)

Ο Τζέρεμι Έβανς βρέθηκε στην κορυφή των πιο θεαματικών φάσεων της αγωνιστικής που ολοκληρώθηκε στην VTB.
Επίσης αρκετοί παίκτες της ΤΣΣΚΑ Μόσχας πρωταγωνιστούν στο Top 10.
RB LEIPZIG -vs
ZENIT ST PETERSBURG -
AFC AJAX -vs
CHELSEA -
INTER -vs
BORUSSIA DORTMUND -
SLAVIA PRAHA -vs
FC BARCELONA -
RED BULL SALZBURG -vs
SSC NAPOLI -
KRC GENK -vs
LIVERPOOL FC -
BENFICA -vs
OLYMPIQUE LYON -
OSC LILLE -vs
VALENCIA CF -
HAPOEL JERUSALEM -vs
ΑΕΚ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
VEF RIGA -
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SLAVIA PRAHA -vs
FC BARCELONA -
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OLYMPIQUE LYON -
ΤΕΛΙΚΟ
TORONTO RAPTORS 130vs
NEW ORLEANS PELICANS 122
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES CLIPPERS 112vs
LOS ANGELES LAKERS 102
LIVE
OK MLADOST BRCKO 0vs
SL BENFICA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0
NEPTUNAS -vs
DIJON -
TURK TELEKOM -vs
SASSARI -
HAPOEL JERUSALEM -vs
ΑΕΚ -
BROSE BAMBERG -vs
NIZHNY NOVGOROD -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
VEF RIGA -
ANTWERP GIANTS -vs
BANDIRMA B.I.K. -
BAXI MANRESA -vs
LIETKABELIS -
UNICS KAZAN -vs
JOVENTUT BADALONA -
GALATASARAY -vs
BUDUCNOST -
AS MONACO -vs
RATIOPHARM ULM -
TOFAS -vs
RYTAS -
TRENTO -vs
ARKA GDYNIA -
OLDENBURG -vs
UNICAJA -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
KK CEDEVITA OLIMPIJA -vs
NANTERRE 92 -
Πλούσιο θέαμα έκρυβε η τελευταία χρονικά αγωνιστική στην VTB με άκρως θεαματικό Top 10.
Ο Τζέρεμι Έβανς βρέθηκε στην κορυφή των πιο θεαματικών φάσεων της αγωνιστικής που ολοκληρώθηκε στην VTB.
Επίσης αρκετοί παίκτες της ΤΣΣΚΑ Μόσχας πρωταγωνιστούν στο Top 10.