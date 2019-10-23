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Με Έβανς η κορυφή του Top 10 της VTB (vid)

Με Έβανς η κορυφή του Top 10 της VTB (vid)

Με Έβανς η κορυφή του Top 10 της VTB (vid)

Πλούσιο θέαμα έκρυβε η τελευταία χρονικά αγωνιστική στην VTB με άκρως θεαματικό Top 10. 

Ο Τζέρεμι Έβανς βρέθηκε στην κορυφή των πιο θεαματικών φάσεων της αγωνιστικής που ολοκληρώθηκε στην VTB.

Επίσης αρκετοί παίκτες της ΤΣΣΚΑ Μόσχας πρωταγωνιστούν στο Top 10.

Week 4. Top 10 Plays | Season 2019/20

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