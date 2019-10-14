Άβτοντορ - Χίμκι 84-101: Με εκτελεστή «Τίμα» κράτησε το αήττητο! (pics & vids)

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ήταν πρώτος σκόρερ με 27 πόντους (7/12τρ.) στη νίκη της Χίμκι. Επίσης, πήρε 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Ο Αλεξέι Σβεντ ακολούθησε με 18 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Τζέρεμι Έβανς πρόσθεσε 13 πόντους και πήρε 8 ριμπάουντ.
Για τους γηπεδούχους, ο Ορλάντο Τζόνσον είχε 21 πόντους και ο Μάρκελ Σταρκς 19 πόντους και 8 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 22-23, 49-50, 68-73, 84-101.
Хищник вышел на охоту / @JeremyEvans40 aka the predator is on a mission!#KHIKBA #ХимкиБаскония pic.twitter.com/4FXR9O2RpW
— BC Khimki (@Khimkibasket) October 12, 2019
Матч в Саратове сейчас - это @JeremyEvans40 завершает аллей-уп от @Shved23 слэмом, @Ecook23_ колотит сверху в следующей же атаке!@AvtodorSaratov проигрывает @Khimkibasket всего 1 очко к большому перерыву - 49:50! Быстрее включайте https://t.co/yV5SuibzOt pic.twitter.com/CQB1ieFo2J
— VTB United League (@VTBUL) October 14, 2019