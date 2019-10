Άβτοντορ - Χίμκι 84-101: Με εκτελεστή «Τίμα» κράτησε το αήττητο! (pics & vids)

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ήταν πρώτος σκόρερ με 27 πόντους (7/12τρ.) στη νίκη της Χίμκι. Επίσης, πήρε 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Ο Αλεξέι Σβεντ ακολούθησε με 18 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Τζέρεμι Έβανς πρόσθεσε 13 πόντους και πήρε 8 ριμπάουντ.

Για τους γηπεδούχους, ο Ορλάντο Τζόνσον είχε 21 πόντους και ο Μάρκελ Σταρκς 19 πόντους και 8 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 49-50, 68-73, 84-101.

Хищник вышел на охоту / @JeremyEvans40 aka the predator is on a mission!#KHIKBA #ХимкиБаскония pic.twitter.com/4FXR9O2RpW

— BC Khimki (@Khimkibasket) October 12, 2019