Σημαντική προσθήκη ενόψει της νέας σεζόν έκανε η Λομοτίβ Κουμπάν αφού ενισχύθηκε με τον Σαμ Ντέκερ.

Ο 25άχρονος φόργουορντ μετά από 4 σεζόν στο ΝΒΑ (Ρόκετς, Κλίπερς, Καβαλίερς, Ουίζαρντς) θα περάσει τον Ατλαντικό για λογαριασμό της ομάδας του Λούκα Μπάνκι.

Держитесь крепче! Форвард из НБА Сэм Деккер - новый игрок "Локо"! We are happy to anounce former @NBA player Samuel Dekker. Welcome to #lokofamily, @dekker pic.twitter.com/kpSEDPbnI5

— LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) August 5, 2019