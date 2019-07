Ευχαρίστησε τον Ράιτ η Λοκομοτίβ Κουμπάν! (pic)

Ο Ντόρελ Ράιτ αποχωρεί από την Λοκομοτίβ Κουμπάν και η ρωσική ομάδα έστειλε το δικό της μήνυμα ευχαριστώντας και αποχαιρετώντας τον παίκτη.

«Ευχαριστούμε Ντόρελ Ράιτ. Ο παίκτης αποχωρεί από την Λοκομοτίβ Κουμπάν, αφού τελείωσε το συμβόλαιο του. Ευχαριστούμε για την καλή δουλειά και καλή τύχη στην καριέρα σου».

Спасибо, Дорелл!

Дорелл Райт покидает «Локо» по истечении контракта. Спасибо за шикарную игру и удачи в будущем!

Thank you @DWRIGHTWAY1!

Dorell Wright leaves Loko due to the end of the contract. Thank you for good job and good luck in the career! pic.twitter.com/01fTvlUcJI

— LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) 8 Ιουλίου 2019