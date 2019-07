Ούνικς: Παρελθόν οι Λόκετ και Έτζιμ (pics)

Μέλβιν Έτζιμ και Τρεντ Λόκετ αποτελούν παρελθόν από την Ούνικς, μετά από δύο χρόνια.

Η ομάδα του Καζάν αποφάσισε να μην κρατήσει τους δύο παίκτες και τους ευχαρίστησε για την προσφορά τους.

Ο Έτζιμ είχε κατά μέσο όρο 8.1 πόντους και 4.9 ριμπάουντ σε 37 ματς και ο Λόκετ 6.7 πόντους και 3.4 ριμπάουντ σε 47 παιχνίδια.

Melvin Ejim leaves the club due to the expiration of the contract.

We thank Melvin for being part of our Club and wish him all the best for his future career! pic.twitter.com/AajzgNI3OJ

— BC UNICS Kazan (@unicsbasket) 4 Ιουλίου 2019