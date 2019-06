Τέλος ο Χένρι από την Ούνικς (pic)

Ο ΠΙέρια Χένρι εδώ και λίγη ώρα είναι free agent αφού η Ούνικς Καζάν δε θέλησε να ενεργοποιήσει τον δεύτερο χρόνο της μεταξύ τους συμφωνίας.

Ο Αμερικανός γκαρντ ο οποίος πέρυσι το καλοκαίρι ήταν ο βασικός στόχος του Ολυμπιακού για τη θέση του γκαρντ θα αναζητήσει αλλού την επόμενη ομάδα την καριέρα του.

Η Ούνικς του Δημήτρη Πρίφτη τον ευχαρίστησε για τη φετινή χρονιά.

Pierria Henry leaves the club.

We thank Pierria Henry for being part of our Club and we wish him all the best for his future career! pic.twitter.com/0knhWbN0X0

— BC UNICS Kazan (@unicsbasket) 21 Ιουνίου 2019