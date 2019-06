Τέλος ο Πονκρασόφ από την Ούνικς (pic)

Μπήκαν οι τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Πονκρασόφ με την Ούνικς.

Οι Ρώσοι ευχαρίστησαν τον πρώην αρχηγό τους και του ευχήθηκαν τα καλύτερα για τη συνέχειατης καριέρας του.

Ο Πονκρασόφ βρισκόταν στην ομάδα του Πρίφτη από το 2015.

Δείτε την ανάρτηση

Anton Ponkrashov @ponkrash leaves BC UNICS due to the expiration of the contract. We thank our captain for the incredible game for five years and wish all the best in the future career. pic.twitter.com/t9YebklQLN

— BC UNICS Kazan (@unicsbasket) 16 Ιουνίου 2019