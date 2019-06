Χίμκι: Σοκ με Σβεντ, χάνει τους τελικούς με την ΤΣΣΚΑ! (pic)

Παίξε νόμιμα στους μεγάλες αγώνες από κινητο & tablet με άμεση απόδοση κερδών*. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Η Χίμκι εξασφάλισε τη συμμετοχή της στην επόμενη EuroLeague ως φιναλίστ της VTB League όμως είναι υποχρεωμένη να κλείσει τη σεζόν δίχως τον κορυφαίο σκόρερ της, Αλεξέι Σβεντ.

Συγκεκριμένα, ο Ρίμας Κουρτινάιτις δεν μπορεί να υπολογίζει στον Ρώσο γκαρντ στη συνέχεια των τελικών κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας λόγω τραυματισμού, χωρίς να γίνουν γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες.

Φέτος ο Σβεντ μετράει 23.9 πόντους, 6.8 ασίστ και 3.6 ριμπάουντ μ.ό. στη VTB League.

.@Shved23 не сможет принять участие в оставшихся играх сезона из-за проблем со стопой / Alexey Shved will miss the remaining games of the season due to injury. pic.twitter.com/mscRd17mYi

— BC Khimki (@Khimkibasket) 6 Ιουνίου 2019