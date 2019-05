Στο δεύτερο παιχνίδι μεταξύ της ΤΣΣΚΑ και της Ζενίτ ήταν η τάπα του Κάιλ Χάινς αυτή που έδωσε τη νίκη στην ομάδα της Μόσχας.

Στον τρίτο τελικό της σειράς τον μιμήθηκε ο Ουίλ Κλάιμπερν ο οποίος σταμάτησε εντυπωσιακά τον Εβγκένι Βαλίεφ.

Δείτε το κόψιμο του Αμερικανού φόργουορντ...

CSKA won game 3 in St. Petersburg vs Zenit and advances to VTB finals once again (11th time on 11 editions).

But what a thriller! pic.twitter.com/Ytq9RIMWs9

— Marco Pagliariccio (@loupaya) 28 Μαΐου 2019