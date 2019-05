Λογαριασμό άνοιξε στους προημιτελικούς της VTB League η Ούνικς Καζάν. Η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη επικράτησε με 92-82 της Κάλεβ και έκανε το 1-0 στη σειρά.

Για τους νικητές κορυφαίος ήταν ο ΜακΚόλουμ με 29 ποντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ 20 είχε ο Έτζιμ. Ο Καϊμακόγλου είχε 2 πόντους (2/2 βολές), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο.

Η σειρά είναι best of five και το επόμενο ματς είναι πάλι στο Καζάν (5/5, 18:00).

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 51-47, 70-62. 92-82