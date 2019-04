Η νέα μεγάλη εμφάνιση του Τίμα (vid)

Η Χίμκι επικράτησε της Ζιελόνα Γκόρα με 100-80 για τη VTB League, στο παιχνίδι όπου ο Τίμα αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις.

Ο Λετονός άσος μέτρησε 20 πόντους με 2/2 βολές, 3/6 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 κερδισμένα φάουλ και 1 λάθος, συγκεντρώνοντας 19 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης στα 20:38 που έμεινε στο παρκέ.

Δείτε τα highlights του

Janis Timma has been on fire since joining @VTBUL! The @Khimkibasket forward knocked down four three-pointers and scored 20 against Zielona Gora. Timma has gone 18-for-33 on threes in four games. #VTBLeague #KhimkiBasket #VEFskola pic.twitter.com/0as8LemG9C

— vefskola (@vefskola) 9 Απριλίου 2019