Η Άβτοντορ έβαλε ζόρια στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, προηγήθηκε με 70-54 με τον Μπιούφορντ στο 27'12" κι έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο υπέρ της 77-64 όμως η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έκανε επιμέρους σκορ 22-37 στην τελευταία περίοδο και ο Κλάιμπερν έστειλε τον αγώνα στην παράταση, σκοράροντας για το 99-99 στα 12" για το φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν καλύτερες επιλογές κι έφτασαν στη νίκη, με τον Νάντο Ντε Κολό να ολοκληρώνει τον αγώνα με 41 πόντους (18/19 βολές, 10/13 δίποντα, 1/5 τρίποντα), 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 43 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης στα 37:20 που έμεινε στο παρκέ!

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 51-41, 77-62, 99-99 κ.α., 110-116.

Κατάταξη

1. ΤΣΣΚΑ Μόσχας 19-3

2. Ούνικς 16-4

3. Χίμκι 14-5

4. Λοκομοτίβ Κουμπάν 13-6

5. Αστάνα 13-7

6. Ζενίτ 13-7

7. Νίζνι 12-8

8. Κάλεβ 9-11

9. Άβτοντορ 8-13

10. Ρίγα 8-15

11. Ενισέι 6-14

12. Ζιελόνα Γκόρα 4-16

13. Πάρμα 4-17

14. Τσμόκι Μινσκ 3-16

Perrin Buford with the SLAM pic.twitter.com/7OzxT2aYHs

Дэвид Кравиш дважды блокирует игроков ЦСКА на последних секундах 2-й четверти

David Kravish blocks twice CSKA's players at the end of 2nd Q pic.twitter.com/gCQf2xEnbt

— VTB United League (@VTBUL) 25 Μαρτίου 2019