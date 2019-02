Τεόντοσιτς, Λάνγκφορντ και Κιριλένκο στο Hall of Fame της VTB League! (pic)

Δέκα παίκτες και προπονητές εισήχθησαν στο Hall of Fame της VTB League, όπως ανακοινώθηκε επίσημα.

Μίλος Τεόντοσιτς, Αντρέι Κιριλένκο, Κιθ Λάνγκφορντ, Βίκτορ Χριάπα, Ι Τζέι Ρόουλαντ, Γκρεγκόρ Άρμπετ, Τζέρι Τζόνσον, Έτορε Μεσίνα, Ρίμας Κουρτινάιτις και Εβγκένι Πασούτιν είναι αυτοί που πέρασαν στην... αιωνιότητα.

Единая Лига ВТБ представила Зал Славы:

https://t.co/jMFhMDAt1b

The VTB United League presented the Hall of Fame at VTB League Awards Night:

https://t.co/sc0uxD8or4 pic.twitter.com/3MBE68dkIG

— VTB United League (@VTBUL) 17 Φεβρουαρίου 2019