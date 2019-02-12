Ανακοινώθηκαν οι πεντάδες για το All Star Game της VTB League! (pics & vids)

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Η γιορτή της VTB θα διεξαχθεί στις 17 Φεβρουαρίου στη Μόσχα και πιο συγκεκριμένα στην VTB Arena.
Ο Δημήτρης Πρίφτης θα κάθεται στον πάγκο των «Stars of the World» και θα βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα οι Σέρχιο Ροντρίγκεθ (ΤΣΣΚΑ Μόσχας), Τζαμάρ Σμιθ (Ούνικς Καζάν), Ντορέλ Ράιτ (Λοκομοτίβ Κουμπάν), Τζόρνταν Μίκι (Χίμκι) και Τζέιλεν Ρέινολντς (Ζενίτ).
Αντίστοιχα, ο Όλεγκο Κολούκοφ θα είναι ο προπονητής των «Stars of Russia» και επέλεξε για την βασική πεντάδα τους Ντμίτρι Κουλάγκιν (Λοκομοτίβ Κουμπάν), Εβγκένι Βορόνοφ (Ζενίτ), Σεργκέι Μόνια (Χίμκι), Νικίτα Κουρμπάνοφ (ΤΣΣΚΑ) και Αρτέμ Κλιμένκο (Ούνικς Καζάν).
Η ομάδα των «Stars of the World»
Димитрис Прифтис выбрал стартовый состав «Звезд Мира» Матч Всех Звезд 2019 | Dimitrios Priftis chose World Stars' starting lineup for the #vtballstar 2019:
Sergio Rodriguez
Jamar Smith
Dorell Wright
Jordan Mickey
Jalen Reynolds pic.twitter.com/ZvQsR0VD8H
— VTB United League (@VTBUL) 12 Φεβρουαρίου 2019
Η ομάδα των «Stars of Russia»
Олег Окулов выбрал стартовый состав «Звезд России» на Матч Всех Звезд 2019 | Oleg Okulov chose Russian Stars' starting lineup for the #vtballstar 2019:
Dmitriy Kulagin
Evgeny Voronov
Sergey Monia
Nikita Kurbanov
Artem Klimenko pic.twitter.com/DS5rjBwld6
— VTB United League (@VTBUL) 12 Φεβρουαρίου 2019