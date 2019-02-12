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Ανακοινώθηκαν οι πεντάδες για το All Star Game της VTB League! (pics & vids)

Ανακοινώθηκαν οι πεντάδες για το All Star Game της VTB League! (pics & vids)

Ανακοινώθηκαν οι πεντάδες για το All Star Game της VTB League! (pics & vids)

Οι Δημήτρης Πρίφτης της Ούνικς Καζάν και Όλεγκ Κολούκοφ της Ενισέι ανακοίνωσαν τις δύο πεντάδες για το φετινό All Star Game της VTB League. 

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Η γιορτή της VTB θα διεξαχθεί στις 17 Φεβρουαρίου στη Μόσχα και πιο συγκεκριμένα στην VTB Arena. 

Ο Δημήτρης Πρίφτης θα κάθεται στον πάγκο των «Stars of the World» και θα βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα οι Σέρχιο Ροντρίγκεθ (ΤΣΣΚΑ Μόσχας), Τζαμάρ Σμιθ (Ούνικς Καζάν), Ντορέλ Ράιτ (Λοκομοτίβ Κουμπάν), Τζόρνταν Μίκι (Χίμκι) και Τζέιλεν Ρέινολντς (Ζενίτ).

Αντίστοιχα, ο Όλεγκο Κολούκοφ θα είναι ο προπονητής των «Stars of Russia» και επέλεξε για την βασική πεντάδα τους Ντμίτρι Κουλάγκιν (Λοκομοτίβ Κουμπάν), Εβγκένι Βορόνοφ (Ζενίτ), Σεργκέι Μόνια (Χίμκι), Νικίτα Κουρμπάνοφ (ΤΣΣΚΑ) και Αρτέμ Κλιμένκο (Ούνικς Καζάν). 

Η ομάδα των «Stars of the World»

Η ομάδα των «Stars of Russia»

 

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