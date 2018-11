Ο Αμερικανός σέντερ της Λοκομοτίβ και πρώην ψηλός του Ολυμπιακού έκανε διαδοχικά καρφώματα στη νίκη της ομάδας του επί της Πάρμα με 93-75.

Δείτε τις εντυπωσιακέ φάσεις του Τζαμέλ ΜακΛιν...

Не один, не два, не три...

Not one, not two, not three...@JamelMc1 @lokobasket pic.twitter.com/Y3HrfVmF7Q

