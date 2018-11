Παρελθόν από την Άβτοντορ ο Μουρ (pic)

Δεν έμεινε για πολύ καιρό στην Άβτοντορ ο Μακένζι Μουρ.

Οι δρόμοι της ομάδας της VTB League και του πρώην γκαρντ του Λαυρίου χώρισαν, κάτι που ανακοινώθηκε επίσημα

Πλέον κυκλοφορεί ελεύθερος, ενώ την περσινή σεζόν έκανε σπουδαία ματς με το Λαύριο, μετρώντας 16,7 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4,6 ασίστ μ.ο στη Basket League

Φέτος είχε 13,5 πόντους, 6,3 ασίστ και 3,3 ριμπάουντ ανά ματς

AVTODOR, MCKENZIE MOORE PARTED WAYS

Basketball club Avtodor and McKenzie MOORE have decided to terminate the contract by the mutual agreement of the parties involved. The 26-year-old American guard will continue his career in another club.

https://t.co/duDZpfA4MB pic.twitter.com/ua6wGjLC3M

— BC Avtodor Saratov (@AvtodorSaratov) 11 Νοεμβρίου 2018