Τέλος ο Ομπράντοβιτς από τη Λοκομοτίβ Κουμπάν! (pic)

Η Λοκομοτίβ δεν ξεκίνησε ιδιαίτερα καλά στην VTB League έχοντας 3-2 ρεκόρ, ωστόσο στον όμιλό της στο EuroCup βρίσκεται στην πρώτη θέση (μαζί με την Άλμπα) με ρεκόρ 4-1.

Όμως όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ο Σέρβος τεχνικός πλήρωσε και για την τελευταία εντός έδρας ήττα από την Κάλεβ με 85-80.

O Σάσα Ομπράντοβιτς είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Λοκομοτίβ τον Νοέμβριο του 2016, έχοντας αντικαταστήσει τον Φώτη Κατσικάρη. Μάλιστα πέρυσι είχε οδηγήσει την ομάδα μέχρι και τους τελικούς του EuroCup.

Lokomotiv Kuban and head coach Saša Obradović terminated the contract.

We thank Saša for his work and the results the team achieved under his guidance. We wish him all the best in his future career. #Lokofamily will never forget you! pic.twitter.com/IhrZIHmFNc

— LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) 4 Νοεμβρίου 2018