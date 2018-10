Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε υποχρέωση για την VTB.

Η Χίμκι αντιμετώπισε την Κάλεβ Κράμο και στο πρώτο ημίχρονο είχε μία εντυπωσιακή φάση.

Με γρήγορες πάσες η μπάλα κατέληξε στον Τζόρνταν Μίκι ο οποίος κάρφωσε δυναμικά.

Джордан @Jmickey_02 завершает изумительный пас @Shved23 данком @Jmickey_02 finishes off the @Shved23 ' dish with the slam

Halftime:@Khimkibasket 37:27 @BC_Kalev pic.twitter.com/UycLtBGMOR

— VTB United League (@VTBUL) 14 Οκτωβρίου 2018