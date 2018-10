Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας τα βρήκε κάπως δύσκολα κόντρα στη Νίζνι, αλλά πανηγύρισε τη νίκη.

Ο Αμερικανός σέντερ πάντως «έκλεψε» την παράσταση με μία διπλή καταπληκτική άμυνα.

Αρχικά ο Οθέλο Χάντερ έκοψε τον αντίπαλό του και παρά το γεγονός ότι γλίστρησε σηκώθηκε και κέρδισε αμέσως επιθετικό φάουλ.

Did you watch how Othello Hunter works in the D? pic.twitter.com/ZW9XvCQjCj

— VTB United League (@VTBUL) 13 Οκτωβρίου 2018