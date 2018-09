Ανεπίσημο ντεμπούτο για τον Τζένινγκς στην Ευρώπη (pic)

Ο πρώην συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς έδωσε το πρώτο του φιλικό με την ομάδα της Αγίας Πετρούπολης.

Η Ζενίτ επικράτησε με 92-67 της Πριενάι Βιτάουτας των αδερφών Λαβρίνοβιτς, με τον Αμερικανό να έχει 12 πόντους, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Наша команда готовится начать первый контрольный матч на сборе в Литве против «Преная».

Напоминаем, что игра пройдет в закрытом режиме, но мы обязательно сообщим вам ее итог.

We start our pre-season game vs @bcprienai behind closed doors.#ZenitBasket pic.twitter.com/rKSEmp0hHt

