Τζένινγκς: «Θα κερδίσουμε τα πάντα φέτος»! (vid)

Η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης έκανε θόρυβο με την απόκτηση του άλλοτε ΝΒΑer ο οποίος επέστρεψε στην Ευρώπη έπειτα από 10 χρόνια, όταν έπαιξε στην EuroLeague με τη φανέλα της Ρόμα.

Έκτοτε έβρισκε μονίμως συμβόλαια στο ΝΒΑ και πέρυσι έπαιξε στους Μπακς ενώ μεσολάβησε το πέρασμά του από την Κίνα. Πλέον θα βοηθήσει τη ρωσική ομάδα να διεκδικήσει τη διάκριση και τη συμμετοχή στην EuroLeague 2019-20 μέσω του EuroCup ή της VTB League.

«Γεια σας, είμαι ο Μπράντον Τζένινγκς από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και φέτος θα κερδίσουμε τα πάντα» ήταν το μήνυμά του στα social media.

Привет, я @brandonjennings из @zenitbasket, и в этом году мы выиграем всё, что возможно

Hi, i'm @brandonjennings from @zenitbasket and this year we'll win everything pic.twitter.com/w0Ok9GR3aS

— VTB United League (@VTBUL) 6 Σεπτεμβρίου 2018