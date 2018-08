Ο Έλληνας σέντερ που αγωνίστηκε πέρυσι στον Πανιώνιο θα βρεθεί τη νέα σεζόν στην VTB League όπως επίσης και στο FIBA Champions League.

Τη συμφωνία του Σαρικόπουλου με την ομάδα του Μινσκ ανακοίνωσε το γραφείο που τον εκπροσωπεί.

Greek center Zisis Sarikopoulos @34sari_ is moving to the @VTBleagueCom and will also play in FIBA @BasketballCL, as he signs a contract with @TsmokiMinsk #octagon pic.twitter.com/ijTxBQ2Hnq

