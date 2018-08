Ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ απέκτησε και δεύτερη κόρη (pics)

Ο Ισπανός γκαρντ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας έγινε για δεύτερη φορά πατέρας αφού απέκτησε και δεύτερη κόρη.

Ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ έβγαλε φωτογραφία αμέσως μετά τη γέννα της συζύγου του ενώ το όνομα έχει ήδη αποφασιστεί αφού θα την ονομάσουν Γκρέτα.

Όλα πήγαν καλά για την οικογένεια με το μωρό να ζυγίζει 2.900 κιλά.

A post shared by Sergio Rodriguez (@sergiorodriguezoficial) on Aug 8, 2018 at 1:05am PDT

Congratulations on your newborn daughter, Sergio!

The family of our club’s guard @SergioRodriguez got an addition today. His spouse Ana gave birth to a daughter – Greta.

The daughter’s weight is 2900 g., she is the second child, parents raise elder daughter Carmela. pic.twitter.com/YslK2ahGuB

— CSKA Moscow (@cskabasket) 8 Αυγούστου 2018