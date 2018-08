Κράτησε Εντούρ ο Πρίφτης στην Ούνικς (pic)

Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ υπέγραψε με την ομάδα του Καζάν συμβόλαιο για 1+1 χρόνια και θα συνεχίσει να αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Πρίφτη.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο 26χρονος παίκτης είχε κατά μέσο όρο 8.5 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1.2 κλεψίματα σε VTB League και EuroCup.

Maurice Ndour stays with us

Forward Maurice @TooHotFiDem Ndour and BC UNICS sighted a new contract for one year with an option for one more. pic.twitter.com/HAmmKxMXmB

— BC UNICS Kazan (@unicsbasket) 6 Αυγούστου 2018