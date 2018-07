Επίσημα στην Λοκομοτίβ ο ΜακΛιν (pic)

Ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρωσία, αφού ανακοινώθηκε επίσημα από την «Λόκο».

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την νέα του ομάδα και θα αγωνιστεί στο EuroCup.

Την προηγούμενη σεζόν ο ΜακΛιν είχε κατά μέσο όρο 8.3 πόντους και 4.6 ριμπάουντ σε Ελλάδα και Euroleague.

.@JamelMc1 is a huge and important part of #lokofamily now! Welcome to Krasnodar City.

Джамел Маклин присоединился к «Локомотиву-Кубань». Добро пожаловать в ПреКраснодар! https://t.co/uYakAQbqqv pic.twitter.com/DnMuoZUZMJ

— LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) 17 Ιουλίου 2018