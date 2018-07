Στη Λοκομοτίβ Κουμπάν ο Τζαουάν Τζόνσον (pic)

Tennis Leaderboard με εντυπωσιακά έπαθλα*! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Ο 29άχρονος φόργουορντ-σέντερ κατέκτησε το EuroCup υπό τις οδηγίες του νυν κόουτς του Ολυμπιακού και η νέα σεζόν θα τον βρει στη VTB League με τη φανέλα της «Λόκο». Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε o Tζόνσον μέτρησε 13.9 πόντους, 6.3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 0.6 κλεψίματα σε 21 συμμετοχές στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της EuroLeague Basketball με την Νταρουσάφακα.

Official now! @JaJuanJohnson is in the #lokofamily.

Welcome JJ! pic.twitter.com/CpQ2IPrWrj

— LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) 11 Ιουλίου 2018