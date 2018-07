Την τελευταία του πνοή άφησε χθες ο Τάιλερ Χάνεϊκατ στο σπίτι του, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για αυτοκτονία.

Η VTB League δεν ξέχασε τον πρώην παίκτη της Χίμκι, στέλνοντας τα συλλυπητήρια της στους συγγενείς και τους φίλους του.

Δείτε την ανάρτηση της λίγκας

VTB United League expresses deep condolences to the relatives and friends of Tyler Honeycutt who lost his life yesterday in Los Angeles

He was 27 years old. pic.twitter.com/nByziwbxyL

— VTB United League (@VTBUL) 8 Ιουλίου 2018