Το πόρισμα των Αρχών: «Ο Χάνεϊκατ φαίνεται πως αυτοκτόνησε»! (pic)

Όπως μεταδίδουν τα αμερικάνικα πρακτορεία ειδήσεων από νωρίς το πρωί, ο Αμερικανός φόργουορντ που αγωνίστηκε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη Χίμκι του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην Καλιφόρνια έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς.

Λίγη ώρα μετά την τραγική είδηση, οι παίκτες ανάρτησαν μηνύματα στο Twitter, μη μπορώντας να πιστέψουν ότι ο Χάνεϊκατ είναι νεκρός ενώ η τελευταία ενημέρωση από τις Αστυνομικές Αρχές του Λος Άντζελες αναφέρει πως ο Αμερικανός έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του!

Οι πληροφορίες από τις ΗΠΑ αναφέρουν πως η ίδια η μητέρα του Χάνεϊκατ ενημέρωσε τις Αρχές για την επιθετική συμπεριφορά του γιου της. Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σπίτι, ο Χάνεϊκατ άνοιξε πυρ εναντίον τους και η Αστυνομία απάντησε. Στο τέλος εισέβαλαν οι δυνάμεις SWAT και βρήκαν νεκρό τον πρώην παίκτη της Χίμκι...

«Σε ό,τι αφορά την εμπλοκή αστυνομικών σε πυροβολισμούς χθες το βράδυ, φαίνεται ότι ο ύποπτος δεν πυροβολήθηκε από το όπλο κάποιου αστυνομικού. Ο ύποπτος έχει τραυματισμούς που δείχνουν πληγή από αυτο-πυροβολισμό».

UPDATE: Regarding last nights Officer-Involved Shooting in Van Nuys Division, it appears as if the suspect was not struck by any officer’s gunfire. The suspect appears to have sustained injures consistent with a self-inflicted gunshot wound.

— LAPD HQ (@LAPDHQ) 7 Ιουλίου 2018