«Κράτα μια θέση εκεί ψηλά για μένα, αδελφέ...» (pics)

Όπως μεταδίδουν τα αμερικάνικα πρακτορεία ειδήσεων από νωρίς το πρωί, ο Αμερικανός φόργουορντ που αγωνίστηκε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη Χίμκι του Γιώργου Μπαρτζώκα σκοτώθηκε στο σπίτι του στην Καλιφόρνια έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς!

Λίγη ώρα μετά την τραγική είδηση, οι παίκτες ανάρτησαν μηνύματα στο Twitter, μη μπορώντας να πιστέψουν ότι ο Χάνεϊκατ είναι νεκρός.

«Η οικογένεια του μπάσκετ έχει συγκλονιστεί από τα σημερινά νέα. Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Χάνεϊκατ. Προσευχές να μείνουν δυνατοί» έγραψε ο Τρεμέλ Ντάρντεν.

«Δεν μπορεί να είναι αλήθεια! Θέλω λεπτομέρειες! Όσο το δυνατόν πιο σύντομα! Αν σκότωσαν αυτόν τον άνθρωπο για τον λάθος λόγο» εξήγησε ο Άαρον Τζάκσον.

«RIP Τάιλερ Χάναϊκατ... Κράτα μια θέση για μένα εκεί ψηλά αδελφέ... Σε αγαπώ μικρέ» ήταν το μήνυμα του Τρέι Τόμπκινς της Ρεάλ.

«Μισώ να ξυπνάω με άσχημα νέα, η ζωή είναι πολύ μικρή. Μέναμε μαζί όταν ήμασταν μικροί και δουλεύαμε σκληρά. Ήταν συγκάτοικός μου εκείνη την εβδομάδα. Ταιριάξαμε αρκετά από τότε. Όποια κι αν είναι η ιστορία ξέρω ένα πράγμα, ήταν ένας σπουδαίος τύπος με καλή καρδιά. Αντίο Τάιλερ» ήταν το μήνυμα του Έρικ ΜακΚόλουμ.

Hate waking up to bad news, life is too short! Met homie when we were youngins working out for the rockets, He was my roommate that whole week. We clicked and were cool ever since. Whatever the story says I know one thing, he was a great dude, with a good heart. RIP Tyler

