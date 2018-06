Η Λοκομοτίβ αποδέσμευσε τον 26χρονο γκαρντ, όπως αναφέρει το «Sportando».

Την φετινή σεζόν, ο Αμερικανολιβέριος είχε κατά μέσο όρο 11.8 πόντους, 3.8 ασίστ και 2.1 ριμπάουντ σε Ευρώπη και VTB.

Joe Ragland and Lokomotiv Kuban parted ways. The guard is free agent now, per sources

