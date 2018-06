Παρελθόν από την Χίμκι ο Τοντόροβιτς (pic)

Σε αναζήτηση ομάδας βρίσκεται ο Μάρκο Τοντόροβιτς.

Ο 26χρονος φόργουορντ/σέντερ ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την Χίμκι, όπως ανακοίνωσε επίσημα η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Μαυροβούνιος παίκτης είχε φέτος κατά μέσο όρο 2.7 πόντους και 2.1 ριμπάουντ σε 10.4 λεπτά συμμετοχής.

.@Khimkibasket and Montenegrin center Marko Todorovic part ways because of the expiration of the contract between the club and the player.

Everybody at BC Khimki thanks Marko for his contribution and wishes him the best of luck for the future. Thank you, Marko! pic.twitter.com/rqWsX4bLGD

— BC Khimki (@Khimkibasket) 19 Ιουνίου 2018