Κράτησε Κουρμπάνοφ η ΤΣΣΚΑ (pic)

Δεν το... κουνάει από την Μόσχα ο Νικίτα Κουρμπάνοφ!

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας είναι απόλυτα ικανοποιημένη από τον 31χρονο φόργουορντ και έσπευσε να του ανανεώσει το συμβόλαιο.

Ο Ρώσος ψηλός ολοκλήρωνε φέτος το καλοκαίρι τη συνεργασία του με την «αρκούδα», αλλά εκείνη τον κράτησε, ανανεώνοντας τη συνεργασία τους για 2+1 χρόνια.

⚡ Никита Курбанов остается в ЦСКА!

Форвард Никита Курбанов (31 год, 202 см) подписал с нашим клубом новый контракт по схеме «2+1».

Forward Nikita Kurbanov (31 y.o., 202 cm) signed new 2-year agreement with our club with an option for another season. #CSKAbasket pic.twitter.com/88fn6nmff4

— CSKA Moscow (@cskabasket) 14 Ιουνίου 2018