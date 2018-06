Το ιστορικό τρίποντο του Σβεντ που ξεπέρασε τον Μίλος (pic & vid)

Η Χίμκι θα αγωνίζεται και του χρόνου στην EuroLeague ενώ ο Αλεξέι Σβεντ φιγουράρει πλέον στην πρώτη θέση της λίστας των κορυφαίων σκόρερ στην τελική φάση της διοργάνωσης. Με το τρίποντο που πέτυχε στα μέσα της δεύτερης περιόδου, ο Ρώσος γκαρντ έφτασε τους 527 πόντους και ξεπέρασε την προηγούμενη καλύτερη επίδοση που ανήκε στον Μίλος Τεόντοσιτς (526).

Алексей @Shved23 обошел Милоша @MilosTeodosic4 и стал самым результативным игроком в плей-офф за всю историю Лиги.

Alexey @Shved23 just became the All-Time Playoff Scoring Leader, passing Milos @MilosTeodosic4. pic.twitter.com/0cAGabwQVm

