Τα ζευγάρια στα playoffs της VTB League (pics)

Αναλυτικά:

ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Ρίγα

Ούνικς Καζάν-Νίζνι

Λοκομοτίβ Κουμπάν-Χίμκι

Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης-Άβτοντορ

Η σειρά είναι best of 5 (1-2-2).

VTB League Playoffs 2018 Bracket @cskabasket vs @vefriga@unicsbasket vs @BC_NN@lokobasket vs @Khimkibasket@zenitbasket vs @AvtodorSaratov

Check out playoffs schedule https://t.co/9IzqOlqKVA pic.twitter.com/BjVzR3Cjhg

— VTB United League (@VTBUL) 12 Μαΐου 2018