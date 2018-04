«Λύτρωσε» την... μισή Χίμκι ο Μάρκοβιτς με τριποντάρα από το κέντρο! (vid)

Λυτρωτής Στέφαν Μάρκοβιτς για την Χίμκι.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα που έπαιξε χωρίς Σβεντ, Χάνεϊκατ, Άντερσον και Ρόμπινσον, κέρδισε την Τσμόκι με 79-82 χάρη σε απίστευτο buzzer beater τρίποντο του Σέρβου από το κέντρο!

Για την ομάδα της Euroleague που στρέφει την προσοχή της στην ΤΣΣΚΑ, ο Ζούμπκοφ είχε 22 πόντους, με τον Τζένκινς να προσθέτει 13. Για την Τσμόκι είχε 33. Πλέον η Χίμκι έχει ρεκόρ 12-9.

Another day in @VTBUL. Half court shot by Stefan Markovic wins it for @Khimkibasket after Justin Gray ties it for @TsmokiMinsk pic.twitter.com/3ksUYfE01p

