Κοντά στη Λοκομοτίβ ο Ματσιούλις! (pic)

Ο Λιθουανός φόργουορντ έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης έχοντας κατακτήσει την Euroleague (2015), δυο πρωταθλήματα (2015, 2016), τρία Copa del Rey (2015, 2016, 2017) και το Διηπειρωτικό Κύπελλο (2015), αποχαιρετώντας με ένα ιδιαίτερο μήνυμα την πρώην ομάδα του. Ο άλλοτε φόργουορντ του Παναθηναϊκού θα συνεχίσει την καριέρα του στη Λοκομοτίβ Κουμπάν που θα ανακοινώσει άμεσα την απόκτησή του ως αντικαταστάτη του τραυματία Ράιαν Μπρόκχοφ.

Jonas Maciulis close to signing with Lokomotiv Krasnodar. The official announcement should come soon, because today is the deadline for new players registration in VTB. He would replace injured Ryan Broekhoff

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 6 Μαρτίου 2018