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ΑρχικήΜπάσκετΜπάσκετ: Τουρκία
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Φοβερός Ουίλιαμς: Έδωσε... πάσα στον εαυτό του και κάρφωσε! (vid)

Φοβερός Ουίλιαμς: Έδωσε... πάσα στον εαυτό του και κάρφωσε! (vid)

Φοβερός Ουίλιαμς: Έδωσε... πάσα στον εαυτό του και κάρφωσε! (vid)

Ο Ντέρικ Ουίλιαμς ακολούθησε τη φάση μετά το χαμένο σουτ του και την τελείωσε με εντυπωσιακό φόλοου κάρφωμα.

Φοβερός Ουίλιαμς κόντρα στην Εφές.

Ο παίκτης της Φενέρ έχασε το πρώτο σουτ, αλλά στη συνέχεια απογειώθηκε και την τελείωσε με φοβερό φόλοου-κάρφωμα.

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