Ο Αμερικανός γκαρντ της Μακάμπι ήταν επί σειρά ετών μέλος της Νταρουσάφακα και στο άκουσμα της είδησης ότι ο Νεοζηλανδός που έκλεψε την παράσταση στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι στο στόχαστρο της τουρκικής ομάδας αλλά απαιτείται το «πράσινο» φως από τους Μπρέικερς, έστειλε το δικό του μήνυμα: «Αφήστε τον φύγει!» ενώ με hashtag τον χαρακτήρισε «κινούμενη καλαθομηχανή».

Smh let him go! #walkingbucket

— Scottie Wilbekin (@scottiew_5) September 18, 2019