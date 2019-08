Κοντά σε μια πολύ σημαντική ενίσχυση στη θέση «4» βρίσκεται η Γαλατά.

Σύμφωνα με το Sportando οι Τούρκοι είναι μια ανάσα από την απόκτηση του Μπεν Μουρ.

Ο παίκτης έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ σε Πέισερς και Σπερς, ενώ τη σεζόν που πέρασε βρισκόταν και στην θυγατρική του Σαν Αντόνιο (Austin Spurs).

Former Pacers and Spurs forward Ben Moore is in advanced discussions with Galatasaray, a source told @Sportando

— Emiliano Carchia (@Carchia) August 30, 2019