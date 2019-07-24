Όπως υποστηρίζει το τούρκικο «Bein Sports», ο Καναδός, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού συμφώνησε σε όλα με την Τουρκ Τέλεκομ.
Ο Ουίλτζερ αγωνίστηκε πέρυσι στο EuroCup με την Μάλαγα και είχε κατά μέσο όρο 10.9 πόντους (39.3%τρ.) σε 57 ματς.
Türk Telekom, Unicaja Malaga'dan Kyle Wiltjer ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/h5ef4CB94h
— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) 24 Ιουλίου 2019
Official: @TurkTelekom_SK signs Kyle Wiltjer Ex @unicajaCB
— Vanja Zagorac (@VanjaZagorac) 24 Ιουλίου 2019
Official Kanada Milli Takımı oyuncusu Kyle Wiltjer bu sezon bizimle! pic.twitter.com/Nr575isF1B
— Türk Telekom SK (@TurkTelekom_SK) 24 Ιουλίου 2019