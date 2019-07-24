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Ουίλτζερ: Παίκτης της Τουρκ Τέλεκομ (pics)

Ουίλτζερ: Παίκτης της Τουρκ Τέλεκομ (pics)

Ουίλτζερ: Παίκτης της Τουρκ Τέλεκομ (pics)

Παίκτης της Τουρκ Τέλεκομ είναι ο Κάιλ Ουίλτζερ και θα αγωνιστεί στο FIBA Champions League την επόμενη σεζόν.

Όπως υποστηρίζει το τούρκικο «Bein Sports», ο Καναδός, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού συμφώνησε σε όλα με την Τουρκ Τέλεκομ.

Ο Ουίλτζερ αγωνίστηκε πέρυσι στο EuroCup με την Μάλαγα και είχε κατά μέσο όρο 10.9 πόντους (39.3%τρ.) σε 57 ματς.

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